Hifzullah Kutum: Kürdistan için gösterilen destekten mutluluk duydum

DİYARBAKIR (K24)

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanmasının ardından tahliye edilen Fırat Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü araştırma görevlisi Hifzullah Kutum, gösterilen destekten mutluluk duyduğunu söyledi.

K24’e konuşan akademisyen Hifzullah Kutum, tutuklanma ve tahliye sürecini anlatarak, yaşadıklarının ulusal bilincini güçlendirdiğini ve artık milletinin değerleri için daha çok çaba göstereceğini belirtti.

Gördüğü destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kutum, tahliye olmasından daha çok Kürt ve Kürdistan değerlerine yönelik toplumsal tutumun kendisini mutlu ettiğini bildirdi.

Kürtçe öğrenimini ilerleteceğini kaydeden Kutum, “İstedikleri zaman Kürdistan bayrağı ve Kürdistan ifadesini suç olarak görmüyorlar, istedikleri zaman da suç olarak görüyorlar. Bu ikilik Türkiye devletinin demokratik olmayan aklından kaynaklanıyor. Ben sadece kendimin ve vatanımın değer ve kutsallarına sahip çıktım. Amacım kimseye ve hiçbir tarafa karşıtlık yapmak değildi. Kürdistan bayrağını paylaşmak, milletimin ve vatanımın kutsal günlerini kutlamak benim doğal hakkım. Bu tutumumu sürdüreceğim” dedi.

Terör örgütü propagandası suçlamasıyla tutuklandığını bildiren Kutum, mahkemenin meşru olmayan bir şey yapmadığını gördüğünü belirtti.

Bu kadar destek göreceğini beklemediğini kaydeden Kutum, alıkonulduğu süreçte kötü bir muamele görmediğini bildirerek, söz konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olup olmadığının sorulduğunu, kendisinin de paylaşımları kendisinin yaptığını ifade etti.

Fırat Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü araştırma görevlisi Hifzullah Kutum, eylül ayında Twitter hesabından, Mele Mustafa Barzani öncülüğünde başlayan Büyük Eylül Devrimi’nin 60’ıncı yıldönümünde, “Şoreşa Îlonê hemû Kurdan pîroz be, Bijî Kurdistan” (Eylül Devrimi tüm Kürtlere kutlu olsun. Yaşasın Kürdistan) paylaşımı yaptığı gerekçesiyle, önce görevinden uzaklaştırılmış ardından “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kutum’un gözaltına alındığı gün üniversitedeki odasına Türk bayrağı asılmış, dışarda da bir grup tarafından linç edilmek istenmişti.