Politika

Guterres: İklim taahhütleri ümit verici ama yeterli değil

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Glasgow'da verilen iklim taahhütlerinin "ümit verdiğini ancak yeterli olmadığını" söyledi.
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dünya Glasgow İskoçya Antonio Guterres BM iklim değişikliği

HABER MERKEZİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Glasgow'da verilen iklim taahhütlerinin "ümit verdiğini ancak yeterli olmadığını" söyledi.

Guterres, İskoçya'nın Glasgow kentinde iki haftadır devam eden ve yarın sona erecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda (COP26) yaptığı konuşmada, iklim değişikliğiyle mücadele için, "herkesin güvertede olması gerek" ifadesini kullandı.

Hükümetlere yüzyılın sonuna kadar küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat dereceyle sınırlandırılması için adaptasyon ile gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere finansman sağlama konusunda tempoyu artırma çağrısı yapan Guterres, 2050'ye kadar sıfır karbon hedefi için hızlı ve sürdürülebilir emisyon kesintileri gerektiğini belirtti.

"Glasgow'daki taahhütler ümit verici ama yeterli değil" diyen Guterres, "Her ülke, her şehir, her şirket, her finans kurumu, bugünden itibaren emisyonlarını radikal, güvenilir ve doğrulanabilir bir şekilde azaltmalı ve portföylerini karbondan arındırmalı" şeklinde konuştu.

Paris İklim Anlaşması kapsamında, küresel sıcaklık artışının 1,5 derece ile sınırlandırılabilmesi için küresel karbon emisyonlarının 2030'a kadar yüzde 55 azaltılması, 2050'ye kadar ise sıfıra indirilmesi gerekiyor.

 

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