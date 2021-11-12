Politika

Almanya ve Hırvatistan’dan gol yağmuru: 2 maçta 17 gol

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Almanya, Liechtenstein'ı 8-0'la geçerken, Hırvatistan ise Malta'yı 7-1 yendi.
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HABER MERKEZİ

2022 Katar Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda Almanya sahasında Liechtenstein 7-0 yendi.

Konuk ekipte Hofer, Leon Goretzka'ya yaptığı faul sonrasında 9’uncu dakikada kırmızı kart gördü. Liechtenstein'ın 10 kişi kalmasının ardından Almanya golleri dizdi.

Panzerlerin gollerini 11'de penaltıdan İlkay Gündoğan, 22 ve 49'da Sane, 23'te Marco Reus, 76 ve 86'da Müller, 80'de Baku atarken, 20'de Kaufmann, 89'da Goppel kendi kalesine gönderdi.

Gruptan lider olarak çıkmayı garantileyen Almanya puanını 24 yaptı. Almanlar 9 maçta 32 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

HIRVATİSTAN DEPLASMANDA ACIMADI

H Grubu'nda Hırvatistan deplasmanda Malta ile karşılaştı.

Konuk takımın gollerini 6'da Perisic, 22'de Caleta-Car, 39'da Pasalic, 45+1'de Luka Modric, 53'te Kramaric, 47 ve 64'te Majer attı.

Ev sahibi takımın tek golü Brozovic'in kendi kalesine atmasıyla geldi.

Puanını 20 yapan Hırvatistan Rusya'nın ardından 2’nci sırada yer aldı. 5 puanda kalan Malta ise 4’üncü sırada yer aldı.

Gecenin diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

İrlanda 0-0 Portekiz

Romanya 0-0 İzlanda

Slovakya 2-2 Slovenya

Yunanistan 0-1 İspanya

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