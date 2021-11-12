İran destekli milislere 22 operasyon: 125 ölü

HABER MERKEZİ

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Arap koalisyon güçleri son 24 saat içinde Marib ve Beyda illerinde İran destekli Husilere yönelik 22 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda Husilere ait 14 askeri araç imha edildi ve 125 silahlı milis etkisiz hale getirildi.

Yemen haber ajansı SABA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde de, koalisyon güçlerinin Marib'e bağlı Sırvah ve el-Cuba beldelerine 14 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Söz konusu hava saldırılarında can kaybı ya da maddi zarar olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Husilerden ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

BAZI BÖLGELER EYLÜL 2014’TEN BU YANA HUSİERİN DENETİMİNDE

Yemen'de hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahının yanı sıra petrol ile doğal gaz yataklarının bulunduğu Marib'i ele geçirmek isteyen Husiler, Şubat 2021'den bu yana bölgeye yönelik saldırılarını artırdı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.