AB Komisyonu Sözcüsü: Göçmenlerin Avrupa’ya geçişine izin veremeyiz

ERBİL (K24)

K24 yayınına katılan AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Belarus ile Polonya arasında yaşanan krizin hiçbir zaman kabul edilmediğini dile getiren Stano, “O Bölgede zalimane ve diktatör rejime sahip olan yönetim, insani krizi kendi amaçları için bir kalkan olarak kullanmaya çalışıyor” diye konuştu.

Stano Kürdistan Bölgesi, Irak, Suriye, Afganistan ile diğer bölgelerde Polonya-Belarus sınırına akın eden göçmenlerin sınırda kurban edildiğini vurguladı.

AB Komisyonu Sözcüsü, “Şu an bu krize çözüm bulabilmek, insanları kalkan olarak kullanan Belarus’un tavrının önüne geçebilmek için Kürdistan Bölgesi ve Irak hükümetleriyle görüşmelere başladık” dedi.

Belarus yönetimine çağrıda bulunan Stano, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Belarus rejimini, uluslararası ve insani örgütlerin Polonya sınırında mahsur kalan göçmenlerle ilgili çağrılarına kulak vermelidir. Göçmenlerin Avrupa’ya geçişi yasal değildir, ancak Belarus da insanların kendi topraklarına dönmesine izin vermiyor” ifadelerini kullandı.

Göçmenlerin Avrupa’ya geçişinin yasal olmadığı ifadesini tekrarlayan Stano, “Belarus yönetimi gibi diktatörlük rejim tarafından siyasi amaçlarla kullanılan göçmenlerin Avrupa topraklarına geçmesine izin veremeyiz. Bu, tüm ilke ve yasalara aykırıdır. Tüm çabalarımız göçmenlerin güvenli bir şekilde ve can kaybı yaşamadan geri dönmelerini sağlamaktır” şeklinde konuştu.

AB GÖÇMEN KRİZİYLE İLGİLİ DİPLOMATİK GİRİŞİMLERE BAŞLIYOR

Bu arada AB yönetimi, Avrupa'ya göçme arayışıyla Belarus’tan Polonya’ya geçmeye çalışan kişilerle ilgili diplomatik çabaları yoğunlaştırmaya hazırlanıyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada, AB ülkelerine geçmek isteyen kişilerin bu yaz ilk olarak Kürdistan Bölgesi’nden Irak’a, oradan da Belarus ve Litvanya'ya gitmeye başladığını hatırlattı.

Girişimleri sonucunda Irak hükümetinin Bağdat-Minsk uçuşlarını durdurduğunu anımsatan Borrell, başka Ortadoğu ülkelerinden Belarus'a uçuşların artmaya başladığını ve Irak, Suriye, Afganistan gibi ülkelerden birçok kişinin taşındığını aktardı.

Borrell, "Kaynak ve transit ülkelerle diplomatik olarak görüşmeler yaparak bu akışı durdurmaları için iş birliği yapmalarını istedik. Bugüne kadar 13 ilgili ülkeyle görüştük. Irak makamlarıyla ben şahsen görüştüm. Şimdi çabalarımızı genişletmeliyiz çünkü tek veya birkaç aktörün dahil olduğu, bir noktadan diğerine seyahatlerden bahsedemiyoruz. Transit noktaları ve çok sayıda hava yolu şirketini kapsayan geniş bir seyahat ağı bulunuyor" dedi.

AB'nin diplomatik girişimlerini sürdüreceğini belirten Borrell şöyle devam etti:

"AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas'ı önümüzdeki günlerde Abu Dabi, Bağdat, Beyrut, Erbil'e gitmesi için görevlendirdi. Daha birçok yer var. Schinas daha sonra Ankara'ya da gidecek. Schinas, özel olarak AB sınırlarına baskı yapan ve insanların hayatına mal olan bu krizi ele alacak."

Borrell ayrıca olası yeni güzergahları da izlediklerini, 20'den fazla ülkedeki uçuş bağlantılarını takip ettiklerini bildirdi.