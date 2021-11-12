‘Ninova vilayeti DAİŞ mensuplarının ana hedefi’

ERBİL (K24)

DAİŞ konusunda uyarılarda bulunan Güvenlik Uzmanı Emir Abdulmunim, terör örgütü mensuplarının Ninova çevresini ve özellikle Hazar bölgesini hedef almak istediklerini vurgulayarak, “Çünkü Ninova, teröristlerin Suriye'den Irak'a geçebilecekleri en yakın nokta” dedi.

Abdulmunim, DAİŞ mensuplarının Suriye'den Irak topraklarına geçişini engellemek için Hazar Çölü'nde sürekli güvenlik operasyonlarının yürütüldüğünü kaydetti.

Bu arada Peşmerge Bakanlığı, Ninova vilayeti sınırlarında Peşmerge Güçleri ile Irak ordusunun DAİŞ’e yönelik düzenlediği ortak operasyonun başarıyla tamamlandığını açıklamıştı.

Fransa’nın Irak’taki güçlerinin de operasyona katıldığı belirtilen açıklamada, DAİŞ’e ait sığınak ve dinlenme sahası olarak kullanılan barınakların imha edildiği ifade edilmişti.

Operasyona Irak ve Uluslararası Koalisyon’un hava kuvvetlerinin de destek verdiği belirtilmişti.

Taraflar arasında ortak harekat merkezleri kurma kararının alınmasından sonra bu bölgede yapılan ilk ortak operasyon olduğu vurgulanan açıklamada, taraflar arasında görüşmelerin devam edildiği kaydedilmişti.

Söz konusu bölge, Peşmerge ile Irak ordusu arasındaki sınırı oluşturuyor.

Son dönemlerde DAİŞ’in Peşmerge Güçleri ile Irak ordusuna yönelik saldırıları artmış durumda.