Kürdistan Bölgesi yetkilileri BM İklim Değişikliği Konferansı’na katıldı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Çevre Kurulu, İskoçya’nın Glasgow kentinde gerçekleşen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26’ncı Taraflar Konferansı’na (COP26) katıldı.

Çevre Kurulu tarafından yapılan açıklamada, konferansta tüm gelişmiş ülkelerin dünya çapında iklim krizinden en kötü etkilenenlere yardım etme taahhüdünde bulunduğu belirtildi.

BAŞBAKAN: ŞİMDİ HAREKETE GEÇME ZAMANI

Başbakan Mesrur Barzani, COP26 İklim Konferansı’nda iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadele çerçevesinde alınan kararlara desteğini bildirmişti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başbakan Mesrur Barzani, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen 26'ncı BM İklim Değişikliği Konferansı (COP26) kapsamında alınan kararları desteklediğini söylemişti.

COP26 zirvesindeki tartışmaların küresel bir tehdide karşı eyleme geçmeyi hızlandırmak için cesaretlendirici olduğunu belirten Başbakan, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin bu küresel çabada üzerine düşeni yapmak için zirveye katıldı” diyen Başbakan, “Şimdi harekete geçme zamanı” ifadelerini kullanmıştı.

Doğanın korunması Kürdistan Bölgesi’nin 9’uncu kabinesinin öncelikleri arasında yer alırken, su kaynaklarının korunması ve yeşillendirme oranının artırılmasına da hükümet tarafından büyük önem veriliyor.