Yaşam

Kürdistan Bölgesi yetkilileri BM İklim Değişikliği Konferansı’na katıldı

Kürdistan Bölgesi Çevre Kurulu, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen 26'ncı BM İklim Değişikliği Konferansı’na (COP26) katıldı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Kürdistan Bölgesi BM İklim Konferansı katılım

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Çevre Kurulu, İskoçya’nın Glasgow kentinde gerçekleşen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26’ncı Taraflar Konferansı’na  (COP26) katıldı.

Çevre Kurulu tarafından yapılan açıklamada, konferansta tüm gelişmiş ülkelerin dünya çapında iklim krizinden en kötü etkilenenlere yardım etme taahhüdünde bulunduğu belirtildi.

BAŞBAKAN: ŞİMDİ HAREKETE GEÇME ZAMANI

Başbakan Mesrur Barzani, COP26 İklim Konferansı’nda iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadele çerçevesinde alınan kararlara desteğini bildirmişti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başbakan Mesrur Barzani, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen 26'ncı BM İklim Değişikliği Konferansı (COP26) kapsamında alınan kararları desteklediğini söylemişti.

COP26 zirvesindeki tartışmaların küresel bir tehdide karşı eyleme geçmeyi hızlandırmak için cesaretlendirici olduğunu belirten  Başbakan, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin bu küresel çabada üzerine düşeni yapmak için zirveye katıldı” diyen Başbakan, “Şimdi harekete geçme zamanı” ifadelerini kullanmıştı.

Doğanın korunması Kürdistan Bölgesi’nin 9’uncu kabinesinin öncelikleri arasında yer alırken, su kaynaklarının korunması ve yeşillendirme oranının artırılmasına da hükümet tarafından büyük önem veriliyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv