ABD, Rusya ve Çin’den toplantı: Gündem Taliban

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Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya gelen Pakistan, Çin, ABD ve Rusya’nın Afganistan özel temsilcileri, Taliban’ın yönetimi ele aldığı bu ülkeyle ilgili son gelişmeleri masaya yatırdı.

Dört ülke temsilcisi yaptığı görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı.

Taliban'ın, Afganistan'dan ayrılmak ve bu ülkeye gitmek isteyenlere güvenli geçiş sağlamasına ilişkin taahhüdünün memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, Taliban'a diğer Afganlarla birlikte çalışması, kapsayıcı hükümet oluşturması, kadınlara eşit haklar vermesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Afganistan'daki ekonomik ve insani durumdan derin endişe duyulduğu belirtildi ve Afganistan halkına gösterilen desteğin altı çizildi.

BM'YE ÇAĞRI

Açıklamada, 4 ülkenin temsilcilerinin, ilişkinin devam etmesi, Afganistan'ın istikrarlı ve müreffeh bir ülke olması konusunda ılımlı politika izlemesi için Taliban'ın teşvik edilmesinde mutabık olduğu bildirilirken, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin, Afganistan'ın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesine ilişkin kararı hatırlatıldı.

Tüm seviyelerde kadın ve çocukların eğitime ulaşmasının uluslararası bir yükümlülük olduğuna işaret edilen açıklamada, Taliban'ın ülke genelinde eğitime tam ve eşit destek sağlaması konusunda çaba göstermesi için teşvik edildiğine dikkat çekildi.

Taliban'dan, Afganistan topraklarının teröristler tarafından komşu ülkelere, bölgeye ve dünyanın geri kalanına karşı kullanılmasını önleme konusundaki taahhütlerine uymasının beklendiği vurgulanan açıklamada, Taliban'a komşu ülkelere dostça yaklaşması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, BM'ye ve kurumlarına, uluslararası toplumun Afgan halkını desteklemeye yönelik taahhütlerini uygulamak için programlar geliştirme çağrısı da yapıldı. (Kaynak: AFP, Euronews)