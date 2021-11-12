Hemrin Dağları’nda DAİŞ’e bombardıman

ERBİL (K24)

Irak ordusundan yapılan açıklamada, Hemrin Dağları’nın Diyala sınırındaki DAİŞ sığınaklarına yönelik bombardıman düzenlendiği belirtildi.

DAİŞ’e ait 8 sığınağın hedef alındığı kaydedilen açıklamada, ölü ve yaralı sayısına dair bir bilgi paylaşılmadı.

Terör örgütü DAİŞ, Haziran 2014'te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamıyla, Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de DAİŞ’e karşı zafer kazanıldığını açıklamıştı.

DAİŞ söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırılarını sürdürüyor.