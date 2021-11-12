Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınından son durum
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 19 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 6 bin 118 Covid-19 testi yapılırken, 502 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 744 kişi sağlığına kavuşurken, 19 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 431 bin 32 Covid-19 testi yapılırken, 368 bin 376 kişide virüs tespit edildi.
Şimdiye kadar 353 bin 534 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 639 kişi yaşamını yitirdi.
8 bin 203 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.