Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınından son durum

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 19 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 6 bin 118 Covid-19 testi yapılırken, 502 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 744 kişi sağlığına kavuşurken, 19 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 431 bin 32 Covid-19 testi yapılırken, 368 bin 376 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 353 bin 534 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 639 kişi yaşamını yitirdi.

8 bin 203 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.