Politika

ABD, Katar’ı Afganistan temsilcisi olarak tayin etti

ABD’nin Katar’ı Afganistan temsilcisi olarak tayin ettiği bildirildi.
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ABD ABD Katar Afganistan

HABER MERKEZİ

Üst düzey bir ABD'li yetkili, Reuters'a verdiği demeçte, iki ülkenin, Katar'ın ABD'nin Afganistan'daki diplomatik çıkarlarını temsil edeceği konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Katar, Washington ile Afganistan'daki Taliban hükümeti arasında ABD'nin tanımadığı herhangi bir resmi iletişimi kolaylaştırmaya yardımcı olmak için bölgedeki 'gücü koruma' rolünü üstlenmek üzere bugün ABD ile bir anlaşma imzalayacak.

Anlaşmaya göre, diplomatik ilişkiler, Taliban’la görüşmeler Katar üzerinden gerçekleştirilecek.

Ayrıca Katar, söz konusu anlaşmaya göre Afganistan’a giden insani yardım ekiplerini de koruyacak.

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