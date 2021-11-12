Türkiye’de coronavirüsten 217 kişi daha hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik Covid-19 verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 217 kişi hayatını kaybetti, 23 bin 637 vaka tespit edildi.

Son 24 saatte 354 bin 287 test yapıldı, 25 bin 164 kişi de iyileşti.

Bakanlığın açıklamasında aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 79,84 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,89 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 118 milyon 219 bin 170'e yükseldi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 83,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 55 ile en az aşılamanın gerçekleştirildiği Urfa'yı, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Son 1 aydaki vakaların %15’ini 60 yaş ve üzeri oluşturuyor. Buna karşın, vefatların %84,8’i 60 yaş üzerindedir. Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı ise yaklaşık %10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Bu, salgının seyri açısından önemlidir.”