Politika

Doğu Kürdistan’da 18 kişiye gözaltı

Geçtiğimiz akşam İran İstihbarat Bakanlığı’na bağlı güvenlik güçlerinin uluslararası kızılay araçlarıyla operasyon gerçekleştirdiği bildirildi.
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kürdistan İran Doğu Kürdistan Bane Rojhilat

BANE (K24)

Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Bane kentinde 18 kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Hengaw İnsan Hakları Örgütü, geçtiğimiz akşam İran İstihbarat Bakanlığı’na bağlı güvenlik güçlerinin uluslararası kızılay araçlarıyla operasyon gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bane’nin Çoman, Kewpiç, Nemeşir ve Necni köylerine baskın düzenleyen güvenlik güçlerinin 18 kişiyi gözaltına aldığı ve gözaltına alınanların çoğunun aynı aileye mensup olduğu ifade edildi.

Gözaltına alınanlardan 14 kişinin durumu hakkında bilgi edinilirken, diğerlerinin akıbeti bilinmiyor.

Köylülerden bazılarının güvenlik güçlerinin korkusundan evlerini terk ettiği kaydedildi.

 

 

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