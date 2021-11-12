Ekonomi

Dolar 10 TL'ye yükseldi

Dolar/TL kuru 10 TL seviyesini görerek yeni bir rekora imza attı.
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türkiye dolar TL döviz

HABER MERKEZİ

Dolar/TL, ABD enflasyon verisinden sonra doların kuvvetlenmesi ve gelişen piyasa para birimlerinin genelini baskılamasıyla zirveyi yeniledi.

Son olarak 9.97 seviyesini gören dolar, 10.00 lira zirvesine ulaştı.

Uzmanlar, ABD'de açıklanan enflasyon verisinin 31 yılın en yükseğine çıkmasının ardından faiz artışının beklenenden daha önce yapılacağı endişesinin küresel dolar talebini artırdığını kaydetti.

Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre ise ödemler dengesi eylülde 1 milyar 652 milyon fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 18 milyar 444 milyon dolar oldu.

Uzmanlar, ABD'de enflasyon beklentilerine ilişkin seyrin dolar kuru üzerinde etkili olmaya devam edebileceğini bildirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 94.5 seviyesinin destek, 95.5'in direnç olarak takip edileceğini söyledi.

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