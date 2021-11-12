Irak, Belarus’la direkt uçuşları durduracak

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Irak Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Belarus’la direkt uçuşlar durdurulacak” ifadesine yer verildi.

Daha önce AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Belarus’a seyahat etmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmaması ve uçağa alınmamaları kararından dolayı THY’ye teşekkür etmişti.

Ayrıca Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Irak, Yemen ve Suriye vatandaşlarının “Avrupa Birliği ile Belarus arasındaki yasadışı sınır geçişleri sorunu sebebiyle” İstanbul’dan Minsk’e giden uçaklara binmelerinin yasaklanacağını duyurdu.