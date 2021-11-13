Politika

Macron: Rusya ve Türkiye paralı askerlerini çekmeli

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye ile Rusya'nın varlığının Libya'da istikrarı ve güvenliği tehdit ettiğini belirterek, "Türkiye ve Rusya paralı askerlerini Libya'dan geri çekmeli" dedi.
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dünya Fransa Emmanuel Macron Libya Türkiye Rusya paralı askerler

HABER MERKEZİ

Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde gerçekleşen Libya Zirvesi'nde, Libya'nın istikrarı ve seçim sürecine ilişkin konular ele alındı.

Macron zirvede yaptığı konuşmada, Libya'daki geçiş sürecine ve 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin yapılmasına uluslararası toplumun tam desteğinin altının çizildiğini dile getirdi.

Zirvede hazır bulunan tüm Libya partilerinin de bu seçimlerin sonuçlarının ne olursa olsun kabul edeceklerine söz verdiklerini belirten Macron, zirvenin ayrıca bir geri çekilme planına ve Libya'da bulunan yabancı paralı askerlerin geri çekilmesinin başlamasına yol açtığını kaydetti.

Konuşmasında, paralı askerlerin geri çekilmesi planının uygulanması gerektiğine dikkat çeken Macron, “Hafter kampında hizmet veren 300 paralı askerin dün geri çekileceğinin duyurulmasıyla ilk adım atılmış oldu. Fakat bu sadece başlangıç. Türkiye ve Rusya, varlığı ülkenin ve tüm bölgenin istikrarını ve güvenliğini tehdit eden paralı askerlerini ve askeri güçlerini de gecikmeden geri çekmelidir” şeklinde konuştu.

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