Politika

Blinken: ABD müttefiklerinin Esad’la görüşmesinden endişeliyiz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, müttefik ülkelerin Şam’da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmelerinden endişe duyduklarını söyledi.
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ABD Antony Blinken Suriye Beşar Esad

HABER MERKEZİ

Washington’da Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdülrahman El Sani ile bir araya gelen Blinken, görüşmenin ardından ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD müttefiki bazı Arap ülkelerin Beşar Esad’la görüşmesini değerlendiren Blinken, “Bu ziyaretlerin ve toplantıların yolladığı sinyallerden endişe duyuyoruz” dedi.

Blinken, “Tüm ortaklarımızı, Esad rejiminin işlediği ve işlemeye devam ettiği suçları hatırlamaya davet ediyorum. Normalleşmeyi desteklemiyoruz. Dostlarımızı ve ortaklarımızı bunu dikkate almaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Son dönemde BAE ve Ürdün, Suriye'yle ilişkilerini normalleştirme yoluna gitmişti ve halihazırda Suriye'nin yeniden Arap Birliği'ne dönmesi gündemde.

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