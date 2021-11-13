Blinken: ABD müttefiklerinin Esad’la görüşmesinden endişeliyiz

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Washington’da Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdülrahman El Sani ile bir araya gelen Blinken, görüşmenin ardından ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD müttefiki bazı Arap ülkelerin Beşar Esad’la görüşmesini değerlendiren Blinken, “Bu ziyaretlerin ve toplantıların yolladığı sinyallerden endişe duyuyoruz” dedi.

Blinken, “Tüm ortaklarımızı, Esad rejiminin işlediği ve işlemeye devam ettiği suçları hatırlamaya davet ediyorum. Normalleşmeyi desteklemiyoruz. Dostlarımızı ve ortaklarımızı bunu dikkate almaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Son dönemde BAE ve Ürdün, Suriye'yle ilişkilerini normalleştirme yoluna gitmişti ve halihazırda Suriye'nin yeniden Arap Birliği'ne dönmesi gündemde.