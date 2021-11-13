DAİŞ’in keskin nişancılardan sorumlu emiri Kerkük’te öldürüldü

KERKÜK (K24)

Irak Askeri İstihbarat Birimi’nden yapılan açıklamaya göre Kerkük’te 3 aydır yürütülen takip sonucunda terör örgütü DAİŞ’in keskin nişancılarından sorumlu emiri Ebu Qetade’nin öldürüldü.

Operasyonun Irak Anti Terör Birimi’yle birlikte Wadi Şay Kerkük bölgesinde düzenlendiği kaydedildi.

Ebu Qutade olarak bilinen örgüt emirinin gerçek isminin Yasin Şukr Muhammed Azi olduğu ifade edildi.

DAİŞ, başta Kerkük olmak üzere Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerde sık sık saldırılar düzenliyor.

Örgüt özellikle Kerkük’ün güney bölgelerinde uyuyan hücreleri vasıtasıyla saldırılar gerçekleşitiyor.