Kürt akademisyenin ‘Beyaz Gölgeler’i Ankara’da

ANKARA (K24)

Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sadık Aslan, yeni bir yaşam için Avrupa’ya göç etmek isterken dondurucu soğuklarda hayatlarını kaybeden göçmenlerin dramına dikkat çekmek için Van’ın Çaldıran ilçesinde sanatsal bir çalışmaya imza attı.

Şubat ayında 4 kişilik bir ekiple Çaldıran’a giden Aslan, eksi 17 derece soğuk havada 3 ayrı devasa figür çizdi.

Karda yürüyerek çizilen figürlerin görüntü ve fotoğrafları, ilk olarak Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde sergilenmeye başladı.

Çalışmasıyla ilgili K24’e konuşan Sadık Aslan, kar kullanımı ile ayak izlerinin sembolik bir anlamı olduğunu belirterek, “Bu bölgedeki mülteciler sınırı yürüyerek geçmekte” dedi.

Yoğun kar nedeniyle mültecilerin yürümekte güçlük çektiğini vurgulayan Aslan, “Öte yandan sanatın satılmasına karşı olduğum için kalıcı işler yapmıyorum, bu nedenle çalışmalarımda gölge kullanıyorum” dedi.

Gölgelerin satılmayacağını kaydeden Aslan, “Beyaz Gölgeler” adlı çalışmasını Van'ın Çaldıran ilçesinde gerçekleştirdiğini söyledi.

Aslan, “Bahar gelince Çaldıran’da eriyen karların altından mültecilerin cesetleri çıkıyor. Pek çok mülteci yola çıkarken kimliğini yanına almıyor, bu yüzden de jandarma ekipleri ölenlerin ailelerine ulaşamıyor ve cesetleri isimsiz mezarlıklara gömüyor” şeklinde konuştu.

ÇSM’deki sergi 16 Kasım’a kadar devam edecek.