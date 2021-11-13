Politika

İngiltere, Polonya sınırına askeri tim gönderdi

İngiltere, Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizinde Polonya’ya destek amacıyla 10 kişilik bir askeri tim gönderme kararı aldı.
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avrupa Polonya İngiltere Belarus

HABER MERKEZİ

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) topraklarına geçmeye çalışırken mahsur kalan göçmen gruplarının bulunduğu Belarus sınırının güçlendirilmesine yardımcı olmak için Polonya'ya yaklaşık 10 askerden oluşan bir tim gönderdi.

Bakanlık, bu şekilde Polonya’ya “mühendis desteği” sağlamayı amaçladığını bildirdi. Perşembe gününden beri sahada olan kuvvetlerin çitleri onarması veya güçlendirmesi bekleniyor.

Polonya yönetimi, sınırı jiletli tellerle güçlendirmek için binlerce asker, askeri teçhizat ve çevik kuvvet polisi göndermişti.

AB liderleri Belarus lideri Alexandr Lukaşenko'nun binlerce göçmeni ülkenin Polonya sınırına itmesini “hibrit savaş” olarak nitelendiriyor.

İki ülke sınırında sıkışan binlerce göçmen, soğuk hava koşulları ve açlıkla mücadele ediyor.

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