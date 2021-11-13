Politika

Kabil’de patlama: 6 ölü, 7 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlama 6 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.
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dünya Afganistan Kabil patlama

HABER MERKEZİ

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında Şiilerin çoğunlukta olduğu bölgede bir minibüse yerleştirilen bomba infilak etti.

Bir Taliban yetkilisi patlamada, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Ancak terör örgütü DAİŞ son günlerde, Afganistan'ın Şii bölgelerinde saldırılar düzenliyor.

Ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetindeki Spin Gar bölgesindeki bir camide dün patlama meydana geldi.

Taliban en az 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

2 Kasım'da ülkenin en büyük askeri hastanesine düzenlenen saldırıyı DAİŞ üstlenmişti. Saldırıda 19 kişi ölmüş, 50'den fazla kişi de yaralanmıştı.

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