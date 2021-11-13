Politika

Mısır’ı akrepler sardı: Yüzlerce yaralı var

Mısır'da olumsuz hava koşullarının yol açtığı akrep sokması sonucu 3 kişi öldü, 450 kişi yaralandı.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
dünya Mısır akrepler saldırı

HABER MERKEZİ

Mısır yerel basınında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Asvan vilayetinde şiddetli sağanak yağış ve rüzgar görüldü.

Bölgede buna bağlı olarak sel ve kum fırtınası görülürken, bölge halkı artan akreplerin saldırısına uğradı.

Sağlık Bakan Yardımcısı İhab Hanefi, "Cuma akşamından bu yana kötü hava koşulları nedeniyle akrep sokması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 450 kişi de yaralandı" dedi.

Sel ve kum fırtınaları bölgede hayatı olumsuz etkilerken bazı evler kullanılamaz hale geldi ve elektrik kesintilerine yol açtı.

Dağlık alanda yaşayan akreplerin sel ve kum fırtınasının etkisiyle yerleşim alanlarına sürüklendiği tahmin ediliyor.

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