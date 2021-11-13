Hatay'da askeri araç devrildi: 7 yaralı
HABER MERKEZİ
Hatay'da akşam saatlerinde askeri aracın devrilmesi sonucu 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
Devrilen araçta bulunan ve kimlikleri henüz netleşmeyen 7 asker yaralandı. Yaralanan askerlerden ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 5 askerin hayati tehlikelerinin olmadığı ifade edildi.
Yaralı askerler olay yerine giden ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma kaza bölgesinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (Kaynak: Ajanslar)