Hatay'da askeri araç devrildi: 7 yaralı

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Hatay'da akşam saatlerinde askeri aracın devrilmesi sonucu 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Devrilen araçta bulunan ve kimlikleri henüz netleşmeyen 7 asker yaralandı. Yaralanan askerlerden ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 5 askerin hayati tehlikelerinin olmadığı ifade edildi.

Yaralı askerler olay yerine giden ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kaza bölgesinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (Kaynak: Ajanslar)