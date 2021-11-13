Türkiye'de coronavirüste son durum

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Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs tablosunu açıkladı

Buna göre, son 24 saatte 215 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 583 vaka tespit edildi.

Bir günde toplam 347 bin 426 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 254 olarak kaydedildi.

Açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 79,90 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,92 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 118 milyon 302 bin 677 'e yükseldi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 83,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya Muğla, Osmaniye, Kırklareli Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA URFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 55,0 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Urfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Öte yandan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İkinci doz aşı oranı yüzde 65'ten düşük 9 ilimiz kaldı: Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı. Sadece karar verilmesi aşı hizmeti almak için yeterlidir. Ekiplerimizle her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Yeter ki aşılanma oranımızı yükseltelim” ifadelerine yer verdi.