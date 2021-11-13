Qeretepe’de havan saldırısı

ERBİL (K24)

K24’ün güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre Xaneqin'e bağlı Qeretepe'de havan toplarıyla saldırı düzenlendi.

6 havan topunun yerleşim yerlerine yakın yerlere düştüğü ve bazı havan toplarının evlerinin yakınına isabet ettiği 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Başka bir eve isabet havan toplarının maddi hasara yol belirtilirken, söz konusu evde can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

Saldırının kimler tarafından yapıldığı açıklanmazken, saldırıyı üstlenen de olmadı.

Qeretepe, Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistan bölgelerde yer alıyor.

Terör örgütü DAİŞ son dönemlere hem Irak’ın bazı bölgelerinde hem de Kürdistani bölgelerde saldırılarını arttırdı. Güvenlik açığını fırsat bilen örgüt bir yandan saldırılar düzenliyor, diğer yandan sivilleri kaçırıyor.