Sağlık

Çin‘de solunum yoluyla aşılama

Çin tarafından üretilen dünyanın ilk solunabilir yeni tip coronavirüs (Covid-19( aşısı, bir fuarda tanıtıldı.
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dünya Çin Covid-19 aşı solunum

HABER MERKEZİ

Dünyanın ilk solunabilir Covid-19 aşısı Çin'de bir fuarda tanıtıldı.

Haikou şehrindeki sağlık fuarında tanıtılan aşının Faz 2 klinik denemeleri, acil kullanımın onaylanmasıyla, ilk sonuçlara ulaştı.

Aşı, bir tür serum etkisi yapan bir soluma aygıtı aracılığıyla uygulanıyor.

Eylül 2020'de başlayan bu klinik araştırma, Askeri Bilimler Akademisi bünyesindeki Askeri Tıp Enstitüsü ve Wuhan Üniversitesi Hastanesi'nden araştırmacılar tarafından ortaklaşa yürütüldü.

Çin'in Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından onaylanan iki aşısı daha bulunuyor.

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