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‘Icardi PSG'den ayrılmak istiyor'

PSG'nin yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin kulüp yönetimine takımdan ayrılmak istediğini söylediği iddia edildi.
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avrupa Mauro Icardi PSG ayrılık iddia

HABER MERKEZİ

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain’de (PSG) forma giyen santrfor oyuncusu Mauro Icardi'nin takımdan ayrılmak istediğini kulüp yönetimine bildirdiği öne sürüldü.

Fransız basınında çıkan haberlere göre Arjantinli futbolcu, ilk 11'de fazla şans bulamadığı için kulüp yönetimine ayrılmak istediğini söyledi.

Icardi'nin kulübüne, eşi Wanda Nara ile olan ilişkisine odaklanabileceği ve daha sakin bir hayat sürmek istediğini söylediği de iddia edildi.

Öte yandan Icardi'nin İtalya'ya geri dönmek istediği ve seçenekleri değerlendirdiği ifade edildi.

JUVENTUS YİNE DEVREDE

Geçen yaz 28 yaşındaki oyuncunun transferi için girişimlerde bulunan Juventus'un ocak ayında tekrar devreye gireceği aktarıldı.

Juventus'un PSG ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunan Icardi için uygun bir bonservis bedeli talep edilirse oyuncunun transferini noktalamak istediği de belirtildi.

Bu sezon PSG formasıyla 14 resmi maça çıkan Icardi, 3 gol kaydetti.

 

 

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