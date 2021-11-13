Yaşam

Samanyolu Galaksisi dışında ilk kez bir kara delik keşfedildi

Astronomlar, ilk kez Samanyolu Galaksisi dışında yeni bir teknik kullanarak bir kara delik keşfetti.
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dünya astronomlar keşif kara delik

HABER MERKEZİ

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayımlanan araştırmaya göre yeni keşfedilen kara delik 160 bin ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

Avrupa Güney Rasathanesi'nin (ESO) Şili'de bulunan Çok Büyük Teleskobu'nu kullanan astronomlar, elektromanyetik spektrum üzerindeki ışığın özelliklerini ölçerek materyalleri belirlemeye yarayan MUSE adlı yönteme başvurdu.

Araştırmayı yürüten ekipte bulunan Sebastian Kammann'a göre bu teknik ile uzayda 'oldukça kalabalık' olan bölgeler izlenebiliyor.

Liverpool Üniversitesi'nden astrofizikçi Sara Saracino "Evrende çok sayıda kara delik var, ama biz bunları bilmiyoruz çünkü onları göremiyoruz" diyor,

Sara Saracino, “görünmez” oldukları için bunlara “kara delik” denildiğini ve ışığın bile kara deliklerden kaçamadığını belirtiyor.

Etrafındaki ışığı dahi içine çektiğinden dolayı kara delikleri keşfetmek oldukça zor. Bilim insanları ancak yanındaki bir yıldızı veya gezegeni yuttuğunda kara deliğin varlığını öğrenebiliyor.

Kara deliklerin, Samanyolu Galaksisi gibi büyük galaksilerin çoğunda yer aldığına inanılıyor.

Kütlesel çekimin hareket halindeki ışık üzerinde etkileri Albert Einstein'dan bu yana bilim dünyasının en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

 

 

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