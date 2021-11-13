‘Son 6 ayda 1000’den fazla göçmen Kürdistan Bölgesi’ne geri döndü’

ERBİL (K24)

Erbil Göç ve Göçmenler Müdürü Sirwe Resul, Kürdistan Bölgesi'ndeki mültecilerin durumlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

K24’e konuşan Resul, son 6 ayda binden fazla Kürt mültecinin pişman olarak tekrar göç ettikleri ülkelerden Kürdistan Bölgesi’ne döndüğünü söyledi.

Resul, gençlerin ülke dışına göç etmelerine ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın bir toplantı yaptığını ve çözüm için ilgili kurumlarla temas halinde olduğunu belirtti.

“Göç olduğu doğru ama bir geri dönüş de var” diyen Resul, şöyle devam etti:

“Elimizdeki istatistiklere göre sadece son 6 ayda ülkeyi terk etmiş ve yeniden Kürdistan Bölgesi’ne dönmüş aileleriyle birlikte binden fazla Kürt göçmen var. Çoğu kişi isteyerek ayrıldı ama gittikleri ülkelerde istedikleri karşılanmayınca geri döndüler.”

Erbil Göç ve Göçmenler Müdürü, Kürdistan Bölgesi’nde 1 milyona yakın mültecinin bulunduğunu kaydederek şunları söyledi:

“Suriye’de iç savaşın başlaması ve 2014 yılında Irak ve Suriye’deki DAİŞ saldırılarının ardından Kürdistan Bölgesi sınırlarını mültecilere açtı. O zaman 2 milyona kişi buraya kaçtı. Çok zor olmasına rağmen Kürdistan Bölgesi Hükümeti mültecilere hizmet verdi. Şu ana kadar Kürdistan Bölgesi’nde kalan bir milyona yakın mülteci ülkelerindeki olumsuz durum nedeniyle geri dönemedi. Ayrıca mültecilerin geri dönüşünü sağlamak için taraflar da henüz hiçbir imkan sağlamadı.”