Cezaevinde isyan ve çatışma: Çok sayıda ölü var

HABER MERKEZİ

Ekvador basınında çıkan habere göre, ülkenin güneybatısındaki Guayaquil kentine bağlı Litoral Hapishanesi'nde isyan ve çatışma çıktı.

Çatışmalarda şimdiye kadar 51 mahkum öldü, 3 kişi yaralandı. Cezaevinden silah ve patlama sesleri duyulmaya devam ediyor.

Cezaevinde olayları kontrol altına almak üzere çok sayıda asker ve polis görevlendirildi. Yetkililerin gün içinde basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

Yerel medyaya göre, çatışmanın çeteler arasındaki liderlik mücadelesi ve cezaevi koşullarından kaynaklandığı iddia ediliyor.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLMİŞTİ

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, 31 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında, tüm hapishanelerde 60 günlüğüne "olağanüstü hal" ilan edildiğini duyurmuştu.

Yaklaşık 38 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Ekvador cezaevlerinde, çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman isyanla sonuçlanıyor.

24 Şubat'ta 3 şehirde aynı anda çıkan isyanlarda da 80 mahkum ölmüştü.

İki ayrı cezaevinde 23 Temmuz'da mahkumlar arasında çıkan çatışmada 21 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

En son 29 Eylül'de cezaevinde çeteler arasındaki çatışmada 118 mahkum öldürülmüş, 80 kişi de yaralanmıştı.