Fransa ve Belçika 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı

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G Grubu'nun lideri Hollanda, Memphis Depay'ın attığı gollerle 2-0 öne geçtiği maçta deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.

Son maçlar öncesinde Hollanda puanını 20'ye çıkarırken Türkiye ve Norveç'in 18'er puanı bulunuyor.

Son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, D Grubu'nda karşılaştığı Kazakistan'ı 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Fransa'nın gollerini Kylian Mbappe (4), Karim Benzema (2), Adrien Rabiot ve Antoine Griezmann kaydetti.

Grupta 15 puana yükselen lider Fransa, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Finlandiya 11 puanla ikinci sırada yer alıyor.

E Grubu maçında Belçika, sahasında Estonya'yı 3-1 yendi. Ev sahibi ekibin golleri Christian Benteke, Yannick Carrasco ve Thorgan Hazard'dan geldi.

Puanını 19'a çıkaran lider Belçika da Dünya Kupası vizesi alan bir başka ülke oldu. Belçika'nın gruptaki en yakın takipçisi 14 puana sahip Galler.

Alınan sonuçlar şöyle:

D Grubu:

Fransa - Kazakistan: 8-0

E Grubu:

Belçika - Estonya: 3-1

Galler - Belarus: 5-1

G Grubu:

Karadağ - Hollanda: 2-2