Doğu Kürdistan’da yüz binlerce ton elma elde kaldı

URMİYE (K24)

Doğu Kürdistan’ın Urmiye kentinde yüz binlerce ton elma satılamayınca elde kaldı.

Satılamayan elmaların bir kısmının çürüdüğü, bir kısmının üreticiler tarafından zararına satıldığı kaydedilirken, hükümetin elmaların satılması konusunda kolaylık sağlamadığı belirtiliyor.

Urmiye Tarım Merkezi verilerine göre, bu yıl 350 bin ton çürüme tehlikesiyle karşı karşıya. Üreticiler ise elmalarının bir an önce satılmasını bekliyor.

K24’e konuşan elma üreticilerinden Seyfeddin Eziwer, elmalar için müşteri beklediklerini, havaların soğuması nedeniyle birkaç gün içerisinde belirledikleri fiyattan satış yapamazlarsa fiyatı düşüreceklerini söyledi.

Sadece Urmiye’de her yıl 1 milyon 300 bin ton farklı tür elma yetiştiriliyor.

Üretilen elmaların bir kısmı bahçelerde satılırken, 3’üncü kalite elma olarak görülen ürünlerin bir kısmı satılmadığı için çürümeye terk ediliyor.

Daha önce hükümet tarafından elmalarının satın alınmasına karar verildiğini kaydeden üreticiler, yetkililerin karardan geri döndüğünü ve elmalarını ucuz fiyata satmaya başladıklarını dile getiriyor.

Urmiye Tarım Merkezi yetkilileri, Urmiye’nin İran’ın elma merkezi olarak bilindiğini ancak elmalar için soğuk hava depolarının çok az olduğunu ifade ediyor.

Elmalar, İran’ın diğer eyaletlerine ucuz fiyata satılırken, ihracat için de gerekli kolaylığın sağlanmadığı kaydediliyor.