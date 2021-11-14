Mela Bextiyar: KYB içerisinde zehirlendim

SÜLEYMANİYE (K24)

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Mela Bextiyar, KYB içerisinden kişilerce zehirlendiğini söyledi.

KYB Yüksek Siyasi Konseyi Üyesi Mela Bextiyar, Süleymaniye’de düzenlediği basın toplantısında, “O taraf, bu taraf demeden Kürdistan Yurtseverler Birliği içerisinde zehirlendim diyorum. 8 Temmuz’dan 2-3 ay önce bana karşı bu suç işlendi” dedi.

Zehirlenmesinden önce KYB içerisinden bir kaynağın kendisine, “Mela Bextiyar kendine dikkat et” uyarısında bulunduğunu kaydeden Bextiyar, bir hafta sonra tekrar aynı uyarının kendisine geldiğini ve zehirlenen diğer KYB’li yetkili Westa Hasan’a da aynı uyarının yapıldığını ifade etti.

Hayatında Kürtlüğe aykırı hiçbir hatasının olmadığını vurgulayan Bextiyar, Celal Talabani’den kurucu son lidere kadar KYB liderleriyle dost olduğunu ve hiçbir arkadaşından bu şekilde bir suç işleyeceğine dair şüphelenmediğini dile getirdi.

KYB’nin 4’üncü kongresinde tüm yetkilerinin kendilerinden alındığını söyleyen Bextiyar, “Sadece bana karşı yapılan değil, KYB’nin başına gelenler zehirlemekten daha tehlikelidir. Tehlike, 4’üncü kongrenin ardından KYB’nin güven kaybetmesidir. Seçimlerde 600 bine yakın oy kaybedildi” ifadelerini kullandı.

Zehirlenmesinin ardından birkaç yakınına durumunu söyleyip Ürdün’ün başkenti Amman’a gittiğini ve hastanenin, zehirlendiğini tespit ettiğine dair sonuçları KYB Eş Başkanı Bafil Talabani ve istihbarat kurumu Zanyari’ye gönderdiğini belirtti.

Yemek yoluyla zehirlendiğini söyleyen Bextiyar, “Zanlı suçu ispat edilene kadar beridir” kaidesine bağlı kalınması gerektiğini ifade etti.

Amman’dan Süleymaniye’ye döndükten sonra Bafil Talabani ile iki defa görüştüğünü ve görüşmeye Zanyari sorumlusunun da katıldığını kaydeden Bextiyar, ardından Almanya’nın başkenti Berlin’e giderek tedavisine devam edildiğini dile getirdi.

Hakkından vazgeçmeyeceğini söyleyen Bextiyar, suçu işleyen kişinin suçunu itiraf etmesi durumunda kendisini affedeceğini ifade etti. Bextiyar, daha önce kendisini öldürme teşebbüsünde bulunan çok kişiyi affettiğini kaydetti.