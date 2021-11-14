Başkan Barzani Mısır’ın Bağdat Büyükelçisi’ni kabul etti

ERBİL (K24)

Mısır’ın Erbil Başkonsolosu Vecih Hicazi’nin de hazır bulunduğu kabulde, Kürdistan ve Mısır halkları arasındaki tarihi ilişkilere değinildi.

Kürdistan ve Mısır hakları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yapılan görüşmede, ekonomik, kültürel ve akademik alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesinin öneminin altı çizildi.

Görüşmede Mısır heyeti, Kürdistan Bölgesi’ndeki birlikte yaşam kültürü ve istikrara övgüde bulunurken, Başkan Barzani’nin Kürdistan halkının mücadele tarihindeki rolünün önemini ifade etti.

Terör saldırılarının da konuşulduğu görüşmede, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.