Politika

Irak: Su rezervleri kritik durumda

Irak’ta yaz aylarında barajlarda büyük miktarlardaki stok tüketimi nedeniyle ülkedeki su stokunun kritik duruma geldiği konusunda uyarı yapıldı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Irak su krizi

HABER MERKEZİ

Su Kaynakları Bakanlığı Danışmanı Avn Ziyab Abdullah, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada, “Barajlardaki su rezervleri, yazın büyük miktardaki su tüketimi nedeniyle kritik boyutlara ulaştı” dedi.

Dicle Nehri’nin yıllık su hacmine katkısı İran’dan yüzde 18 iken, Türkiye’den yüzde 40’ı aşıyor. Bu nedenle Türkiye’den su ithalatı temel alınıyor.

Türkiye hükümeti geçtiğimiz günlerde bir protokol çerçevesinde Irak’a adil bir su payı vermeyi kabul etti.

Abdullah, Irak’ın talebine yanıt olarak su tahliyeleri konusunda karşılıklı tatmin edici bir formüle ulaşmak için müzakereler yapılırken, baraj inşasının ertelenmesi konusunda iki ülke arasında anlaşma olduğunu bildirdi.

Irak Tarım Bakanlığı, Dicle ve Fırat nehirleri ve kollarındaki düşük su rezervleri nedeniyle, ülkenin gelecek yıl boyunca tüm ürünler için tarımsal plan seviyelerini yarı yarıya düşürdüğünü bildirdi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv