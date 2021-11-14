Irak: Su rezervleri kritik durumda

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Su Kaynakları Bakanlığı Danışmanı Avn Ziyab Abdullah, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada, “Barajlardaki su rezervleri, yazın büyük miktardaki su tüketimi nedeniyle kritik boyutlara ulaştı” dedi.

Dicle Nehri’nin yıllık su hacmine katkısı İran’dan yüzde 18 iken, Türkiye’den yüzde 40’ı aşıyor. Bu nedenle Türkiye’den su ithalatı temel alınıyor.

Türkiye hükümeti geçtiğimiz günlerde bir protokol çerçevesinde Irak’a adil bir su payı vermeyi kabul etti.

Abdullah, Irak’ın talebine yanıt olarak su tahliyeleri konusunda karşılıklı tatmin edici bir formüle ulaşmak için müzakereler yapılırken, baraj inşasının ertelenmesi konusunda iki ülke arasında anlaşma olduğunu bildirdi.

Irak Tarım Bakanlığı, Dicle ve Fırat nehirleri ve kollarındaki düşük su rezervleri nedeniyle, ülkenin gelecek yıl boyunca tüm ürünler için tarımsal plan seviyelerini yarı yarıya düşürdüğünü bildirdi.