‘Kürdistan Bölgesi Hükümeti Kuveytli yatırımcılara kolaylık sağlıyor’

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Kuveyt’in Erbil Başkonsolosu Omer El Kenderi, Kuveyt halkı ile Kürdistan Bölgesi halkı arasında hoşgörü kültürü, dayanışma ve insan sevgisi gibi benzerliklerin bulunduğunu söyledi.

Kenderi, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Kuveytli yatırımcılara birçok kolaylık sağladığını ifade ederek, Kuveyt ile Kürdistan Bölgesi arasında iyi ilişkilerin bulunduğunu vurguladı.

Kenderi, konsolosluğun Kuveytli iş insanlarını Kürdistan Bölgesi’nde yatırım yapmaya teşvik etmeye devam edeceğini belirtti.

Kuveyt Başkonsolosu ayrıca, Kuveyt hükümetinin, özellikle terör örgütü DAİŞ’in Irak'ın birçok bölgesini işgal etmesinden sonra Kürdistan Bölgesi'ndeki mültecilere önemli yardımlar sağladığını da sözlerine ekledi.