Başbakan ve Mısır Büyükelçisi’nden ilişkileri geliştirme vurgusu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Mısır’ın Bağdat Büyükelçisi Velid Muhammed İsmail’i kabul etti.

Mısır’ın Erbil Başkonsolosu Vecih Hicazi’nin de hazır bulunduğu görüşmede, Irak’taki siyasi gelişmeler ve Kürdistan Bölgesi-Mısır ilişkileri ele alındı.

Başbakan, Mısır’ın bölgesel açıdan konumunun önemine değinerek, Mısır’la ilişkileri her alanda geliştirmek istediklerini dile getirdi.

Velid Muhammed İsmail de işbirliği ve koordinasyondan dolayı Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne teşekkür ederek, ülkesinin özellikle yatırım ve ticaret alanlarında ilişkileri daha da geliştirmeye hazır olduğunu kaydetti.