Politika

Başbakan ve Mısır Büyükelçisi’nden ilişkileri geliştirme vurgusu

Başbakan Mesrur Barzani ve Mısır’ın Bağdat Büyükelçisi Velid Muhammed İsmail, ikili ilişkileri geliştirme vurgusu yaptı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Velid Muhammed İsmail Mısır Kürdistan Bölgesi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Mısır’ın Bağdat Büyükelçisi Velid Muhammed İsmail’i kabul etti.

Mısır’ın Erbil Başkonsolosu Vecih Hicazi’nin de hazır bulunduğu görüşmede, Irak’taki siyasi gelişmeler ve Kürdistan Bölgesi-Mısır ilişkileri ele alındı.

Başbakan, Mısır’ın bölgesel açıdan konumunun önemine değinerek, Mısır’la ilişkileri her alanda geliştirmek istediklerini dile getirdi.

Velid Muhammed İsmail de işbirliği ve koordinasyondan dolayı Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne teşekkür ederek, ülkesinin özellikle yatırım ve ticaret alanlarında ilişkileri daha da geliştirmeye hazır olduğunu kaydetti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv