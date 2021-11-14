500 yıllık toplu mezar bulundu

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Peru’nun antik şehri Chan Chan'da 25 -30 iskeletten oluşan toplu bir mezar ortaya çıkarıldı.

Güney Amerika'nın Kolomb öncesi çağının en büyük kentinde bulunan mezar, tarihin bilinmeyenlerine ışık tuttu.

Kalıntılar, sadece 32 metrekare büyüklüğünde küçük bir alanda keşfedildi.

Reuters’a konuşan arkeolog Jorge Menese, bu toplumun, insanları kurban etmesiyle tanınmasına rağmen, bölgede buna dair hiçbir kanıt olmadığını söyledi.

Ancak araştırmacılar ilerleyen zamanlarda her bir kişinin ölüm nedenini belirlemek için ayrı ayrı testler yapmayı planlıyor.

Diğer taraftan, antik kent ve çevresinde bulunan toplu mezarların birçok insanın kurban edilmesinin bir sonucuydu, ancak arkeolog Menese, bu 25 ile 30 iskeletin konumunun, kişilerin öldükten kısa bir süre sonra gömüldüklerini gösterdiğini belirtiyor.

Arkeolog Sinthya Cueva, bölgede çekilen bir videoda, kalıntıların kadın, erkek ve çocuklara ait olmasına rağmen çoğunun 30 yaşından küçük kadınlar olduğunu söyledi.

Tulane Üniversitesi antropoloji profesörü John Verano da konu hakkında şunları söyledi:

“Bu mekanda antik dünyadaki çocuk kurbanları üzerine yeni bir bölüm açıyor. Bu keşif hepimize sürpriz oldu. Daha önce böyle bir şey görmemiştik. Tarihi kaynaklarda ya da kuzey kıyı Peru'da bu ölçekte çocuk ya da deve kurbanlarına dair hiçbir öneri yoktu. Bu yerleşim yerini tamamen kazabildiğimiz, multidisipliner bir alana ve malzemenin kazısını ve ön analizini yapacak laboratuvar ekibine sahip olduğumuz için şanslıydık.”