Politika

ABD heyeti Rojava’yı ziyaret etti

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir heyet, DSG ve DSM ile Rojava’daki ekonomik ve güvenlik durumunu görüştü.
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kürdistan Rojava ABD ziyaret

ERBİL (K24)

ABD Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ethan Goldrich başkanlığından bir heyetin Rojava’yı ziyaret ettiği bildirildi.

ABD heyetinin Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Demokratik Suriye Meclisi (DSM) Yürütme Kurulu Başkanı İlham Ahmed ve Özerk Yönetim yetkilileri tarafından karşılandığı belirtildi.

Görüşmede, Rojava ve Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

ABD heyeti, bölgede ve Suriye’deki ateşkes anlaşmasının korunmasının yanı sıra, terör örgütü DAİŞ’in kesin olarak yenme çabalarının sürdürülmesinin önemine vurgu yaptığı ifade edildi. 

Rojava’daki güvenlik ve ekonomik durumun da ele alındığı görüşmede, insani yardımları gönderme yollarının arttırılması ve bölge istikrarını korumak için altyapının güçlendirilmesi konularının da konuşulduğu belirtildi.

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