Türkiye’de salgın: 189 can kaybı, 21 bin 624 vaka

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs verilerini açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 21 bin 624 yeni vaka tespit edildi, 189 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 346 bin 642 test yapıldı, iyileşen hasta sayısı 20 bin 550 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı tabloda yer alan bilgilere göre; 2. doz aşılamada yüzde 83,9 aşılama oranıyla Ordu birinci sırada yer alıyor. Ordu'yu sırasıyla Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur izliyor.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 118 milyon 367 bin 35 doz oldu.

Öte yandan Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda için aşı olma çağrısında bulunarak şunları söyledi:

“Urfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı: Bu 9 ildeki aşılanma oranını yükseltmek için aşı olan herkesten ikna desteği istiyoruz. Aşıyı teşvik amacıyla tanıdıklarınızla irtibata geçin. Aşılanmanın artmasına, kararsızlığın aşılmasına yardımcı olun.”