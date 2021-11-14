Yaşam

THY 4 ülkeye uçuşları durdurdu

THY, Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka’ya ikinci bir bildirime kadar uçuş gerçekleştirmeyeceğini açıkladı.
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kürdistan THY coronavirüs Uçuş

HABER MERKEZİ

Türk Hava Yolları (THY) yeni tip coronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka seferlerini ikinci bir bildirime kadar durdurduğunu açıkladı.

Konuya ilişkin olarak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Üstün, “Covid-19 tedbirleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarımız 15 Kasım (bu gece) saat 00:00 itibarıyla ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Seyahat sağlığı ve güvenliği Türk Hava Yolları için en öncelikli konudur” dedi.

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