Polonya’dan NATO’ya: Somut adım atın

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Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi devam ederken, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin ise NATO'yu somut adım atmaya çağırdı.

Mateusz Morawiecki, NATO Anlaşması'nın 4’üncü maddesini gündeme getirerek, Belarus'a sınırı olan NATO üyeleri Polonya, Litvanya ve Letonya'nın ittifaktan istişare talep edebileceğini söyledi.

Polonya devlet ajansı PAP'a konuşan Morawiecki, sınırdaki durumla ilgili, "Sadece kamuoyu önünde endişe beyan etmek bizim için yeterli değil. Şimdi somut adımlara ve ittifakın tamamının taahhüdüne ihtiyacımız var" dedi.

Polonya Başbakanı, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin bu hafta Belarus sınırlarının kapatılması da dahil Minsk yönetimine yeni yaptırımları ele alacağını belirtirken, Brüksel'e sınıra bir duvar örülmesi çağrısında da bulundu.

Polonya Başbakanı'nın gündeme getirdiği 4’üncü madde, bir NATO üyesinin “toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini” düşündüğü zaman, tüm üyelerin danışmalarda bulunmasını öngörüyor.