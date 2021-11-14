Dalkurd 3 puanı 3 golle aldı
HABER MERKEZİ
Dalkurd, 1’inci Lig Kuzey Grubu 29’uncu haftasında Hudiksvall’ı konuk etti.
Dalkurd, Christofter Styffe’nin 2’nci dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
Maçın 39’uncu dakikasında Koen Kostons’un penaltıdan attığı golle Dalkurd durumu 2-0 yaptı ve maçın ilk devresi bu skorla tamamladı.
Dalkurd 62’nci dakikada Samouil Izountouemoi’nin attığı golle farkı 3’e çıkardı ve 3 puanın sahibi oldu.
Bu skorla Dalkurd, ligin 29’uncu haftasında puanını 61’e çıkararak 71 puanla liderliğini sürdüren Brommapoj’un ardından ikinci sıradaki yerini korudu.
Dalkurd, geçen haftada Hammarby’i 3-2 yenmişti.