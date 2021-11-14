Spor

Dalkurd 3 puanı 3 golle aldı

İsveç 1’inci Lig Kuzey Grubu’nda mücadele eden Dalkurd, kendi sahasında ligin son sıralarında yer alan Hudiksvall’ı 3-0 yendi.
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dünya Dalkurd İsveç Hudiksvall

HABER MERKEZİ

Dalkurd, 1’inci Lig Kuzey Grubu 29’uncu haftasında Hudiksvall’ı konuk etti.

Dalkurd, Christofter Styffe’nin 2’nci dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçın 39’uncu dakikasında Koen Kostons’un penaltıdan attığı golle Dalkurd durumu 2-0 yaptı ve maçın ilk devresi bu skorla tamamladı.

Dalkurd 62’nci dakikada Samouil Izountouemoi’nin attığı golle farkı 3’e çıkardı ve 3 puanın sahibi oldu.

Bu skorla Dalkurd, ligin 29’uncu haftasında puanını 61’e çıkararak 71 puanla liderliğini sürdüren Brommapoj’un ardından ikinci sıradaki yerini korudu.

Dalkurd, geçen haftada Hammarby’i 3-2 yenmişti.

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