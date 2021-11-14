Politika

Almanya’dan Kürtçe göçmen açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Kürtçe ile “Almanya’nın Belarus'tan Polonya üzerinden yolcu almak için otobüs göndermeyi planladığı söylentileri asılsızdır” açıklamasında bulundu.
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kürdistan Almanya Belarus göçmen krizi Kürtçe açıklama

ERBİL (K24)

Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi derinleşiyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın Kürtçe yayımladığı mesajda, Almanya'ya yolcu almak için Belarus sınırına otobüs göndermeyi planladığı şeklindeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Almanya'nın Belarus'tan Polonya üzerinden yolcu almak için otobüs göndermeyi planladığı söylentileri asılsızdır. Bu yalanları yayanlar, insanları büyük tehlikeye atıyor.”

POLONYA: NATO SOMUT ADIM ATMALI

Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi devam ederken, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin ise NATO'yu somut adım atmaya çağırdı.

Mateusz Morawiecki, NATO Anlaşması'nın 4’üncü maddesini gündeme getirerek, Belarus'a sınırı olan NATO üyeleri Polonya, Litvanya ve Letonya'nın ittifaktan istişare talep edebileceğini söyledi. 

Polonya devlet ajansı PAP'a konuşan Morawiecki, sınırdaki durumla ilgili, "Sadece kamuoyu önünde endişe beyan etmek bizim için yeterli değil. Şimdi somut adımlara ve ittifakın tamamının taahhüdüne ihtiyacımız var" dedi.

NATO Anlaşması'nın 4’üncü maddesi, bir NATO üyesinin “toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini” düşündüğü zaman, tüm üyelerin danışmalarda bulunmasını öngörüyor.

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