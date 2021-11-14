Erdoğan'dan ABD'ye S-400 tepkisi: Siz verdiniz de almadık mı?

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün Çanakkale'de Troya Müzesi'nde düzenlenen Ezineli Yahya Çavuş Belgeseli'nin galasında gençlerle bir araya geldiği programın görüntüleri paylaşıldı.

Erdoğan, ABD'nin, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemini iade etmesini istediğini belirterek şunları söyledi:

“Biz Rusya'dan S-400 aldık. ABD bunu geri iade edin diyor. Kendilerine biz şunu söyledik, biz niye geri iade edelim? Siz, bize verdiniz de biz almadık mı? Hem vermeyeceksin... Biz de başımızın çaresine bakacağız. Ruslardan böyle bir teklif bize geldi, oradan aldık. Siz veriyor musunuz? Vermediler. Biz, F-35'lerde 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık ama F-35'ler bize verilmedi. Şimdi yeni yeni bazı teklifler geliyor, bakalım ne olacak, ne derece doğru, sağlıklı bilmiyoruz. Ama bunlar bizi en sonunda ev sahibi yapacaklar. İnşallah onları da üreteceğiz.”

Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de, CBS News kanalına verdiği röportajda, "Hangi ülkeden ne tür savunma sistemleri aldığımıza kimse müdahale edemez. Buna kimse karışamaz. Bu kararları sadece biz veririz. S-400 almaya devam edeceğiz" demişti.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından BBC Türkçe'nin Reuters'e dayandırdığı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, "Türkiye'yi her düzeyde ve her fırsatta, S-400 sistemini elinde bulundurmaması ve Rusya'dan ek askeri malzeme almaktan kaçınması konusunda uyarıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'li yetkili, "Rusya'dan her türlü yeni silah alımının, Aralık 2020'de uygulananlardan ayrı ve ek CAATSA 231 yaptırımlarını da tetikleme riski taşıdığını Türkiye'ye açıkça söylemeye devam ediyoruz" şeklinde konuşmuştu.

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle ABD’nin F-35 programından çıkarılmasının ardından başlayan kriz, ABD’nin yaptırım kararlarıyla iyice tırmanmıştı.