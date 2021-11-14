Politika

Başbakan’dan Belarus sınırındaki Kürt göçmenlerle ilgili açıklama

Başbakan Mesrur Barzani, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen kriziyle ilgili “Derin endişe duyuyorum. Onların refahı ortak sorumluluğumuzdur” dedi.
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kürdistan Mesrur Barzani Belarus göçmen krizi Kürt göçmenler

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Twitter hesabından Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi ve Kürt göçmenlerin durumuyla ilgili paylaşımlarda bulundu.

Kürtçe ve İngilizce paylaşımlarında Başbakan, “Vatandaşlarımızın ve Avrupa Birliği (AB) sınırlarındaki diğer pek çok kişinin içinde bulunduğu durumdan derin endişe duyuyorum. Onların refahı bizim ortak sorumluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.

Yaşanan krizin çözümü için ilgili taraflarla koordinasyon içinde çaba harcadığını vurgulayan Başbakan, şunları kaydetti:

“Kaçakçılar tarafından kandırıldılar; yurtdışındaki ağlar tarafından sömürülmektedirler. Güvenliklerini ve emniyetlerini sağlamak için ortaklarımızla birlikte çalışıyorum.”

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