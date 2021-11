Başbakan’dan Belarus sınırındaki Kürt göçmenlerle ilgili açıklama

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Twitter hesabından Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi ve Kürt göçmenlerin durumuyla ilgili paylaşımlarda bulundu.

Kürtçe ve İngilizce paylaşımlarında Başbakan, “Vatandaşlarımızın ve Avrupa Birliği (AB) sınırlarındaki diğer pek çok kişinin içinde bulunduğu durumdan derin endişe duyuyorum. Onların refahı bizim ortak sorumluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.

Yaşanan krizin çözümü için ilgili taraflarla koordinasyon içinde çaba harcadığını vurgulayan Başbakan, şunları kaydetti:

“Kaçakçılar tarafından kandırıldılar; yurtdışındaki ağlar tarafından sömürülmektedirler. Güvenliklerini ve emniyetlerini sağlamak için ortaklarımızla birlikte çalışıyorum.”

I’m deeply concerned by the plight of our citizens, as well as the many others on the EU borders. Their wellbeing is our shared responsibility. They’ve been deceived by traffickers; exploited by networks abroad. I’m working with our partners to ensure their safety & security -mb.