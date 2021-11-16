Hekim: Erbil ile Bağdat arasındaki sorunlar anayasaya göre çözülmeli

DUHOK (K24)

Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim, Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümetleri arasındaki ilişkilerin düzene girmesi ve sorunların anayasal çerçevede çözülmesi gerektiğini belirtti.

Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar El-Hekim, Duhok Amerikan-Kürdistan Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Ortadoğu Barışı ve Güvenliği Forumu’nda (MEPS21) konuştu.

Bölge halklarının şiddet ve güvenlik konusundaki istikrarsızlık acı çektiğini kaydeden Hekim, ortak çalışmalarla sorunların çözümü için çalıştıklarını belirtti.

Barışçıl birlikte yaşam için plan ve projeye sahip olunması gerektiğini vurgulayan Hekim, bunun için iç desteğin yanı sıra, komşu ülkeler ve bölge ülkeleriyle koordinasyonun gerekli olduğunu ifade etti.

İlerlemenin önündeki engellerle mücadele için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini kaydeden Hekim, ülkenin gelişmesi için şeffaf bir projeye ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Seçimlere katılımın az olması, seçim sonuçlarına yönelik itirazlar, devlet kurumlarına yönelik güvensizlik ve vatandaşlık hakkına saygı duyulmaması gibi sorunların anlaşmazlık ve kaosun nedenleri olduğunu kaydeden Hekim, bu sorunlar için köklü çözüme ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Erbil-Bağdat ilişkilerine değinen Hekim, iki hükümet arasındaki sorunların anayasaya göre çözülmesi gerektiğini söyleyerek, halka emir vaki siyasetin dayatılması, birbirini kabul etmeme siyaseti ve radikalizmin Irak’taki tüm lider ve yetkililere sorumluluk yüklediğini bildirdi.

Seçim sonuçlarının beklenildiği düzeyde olmadığını kaydeden Hekim, tüm tarafların yeni hükümetin geniş katılımla kurulması için çalışması gerektiğini dile getirdi.