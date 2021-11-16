Politika

Ermenistan ile Azerbaycan arasında çatışma: Ölü ve yaralılar var

Ermenistan Savunma Bakanlığı bugün Azerbaycan sınırında çıkan çatışmalarda bazı askerlerinin öldüğünü açıkladı.
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HABER MERKEZİ

Rus Interfax Haber Ajansı'na göre ise Ermenistan Parlamentosu, çatışmalarda 15 askerin öldüğünü duyurdu.

Ermenistan yetkilileri, çatışmalarda iki mevzinin kaybedildiğini ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunması için Rusya'dan yardım istendiğini söyledi.

Erivan yönetimi, 12 askerin de esir alınmasıyla sonuçlanan son çatışmalardan Azerbaycan'ı sorumlu tuttu.

AZERBAYCAN: İKİ ASKERİMİZ YARALANDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Ermeni birliklerinin Kelbecer ve Laçin'deki Azeri mevzilerine saldırdığı ve iki Azeri askerin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Azeri birliklerin "düşmanın ilerleyişini durdurduğunu, etrafını sardığını ve Ermeni askerleri gözaltına aldığı" belirtildi.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı telefonla aradı. Michel, iki ülkenin liderlerine, ateşkese uymaları çağrısı yaptı.

Azerbaycan geçen yıl Dağlık Karabağ'da çıkan ve altı hafta süren çatışmalarda büyük toprak kazanımları elde etmişti.

6 bin kişinin ölümüne yol açan savaş sonrası iki ülke Rusya'nın arabuluculuğu sonucu Kasım 2020'de ateşkes anlaşmasına varmıştı.

Anlaşma uyarınca bölgeye yaklaşık 2 bin Rus barış gücü askeri yerleştirilmişti.

 

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