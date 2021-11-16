Bayram Bozyel: Meşru faaliyetlerimiz PKK’yle ilişkilendirilmeye çalışılıyor

DİYARBAKIR (K24)

8 Kasım’da gözaltına alınan Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Başkan Yardımcısı Bayram Bozyel, dün tutuklandıktan sonra savcının itirazı üzerine hakimin kararını değiştirilmesiyle serbest bırakılmıştı.

Gözaltı süreci ve hakkında verilen tutuklama kararıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Bayram Bozyel, bu süreçte kendisine destek verenlere teşekkür ettiğini söyledi.

Bozyel, yoğun destek sonucu serbest bırakıldığını kaydetti.

Faaliyetlerinin ve yaptıkları çalışmaların demokratik olduğunu ifade eden Bozyel, bu çalışmaların “terör örgütlerine destek” olarak tanımlanmak istendiğini vurguladı.

“Şiddetle ve terörle bağımızın olmadığını bilen kamuoyunun desteğiyle serbest bırakıldım” diyen Bozyel, gözaltına alınmasının nedeninin Kürtlerin ve Kürdistan’ın meşru, demokratik mücadelesiyle ilgili çalışmalarının önüne geçmek amacı taşıdığını söyledi.

Bozyel, “Türk devleti Kürtlerin meşru ve demokratik siyasetinden memnun değil, fakat buna doğrudan saldıramadığı için siyasi faaliyetlerimizi PKK ile ilişkilendirmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.