Politika

Bayram Bozyel: Meşru faaliyetlerimiz PKK’yle ilişkilendirilmeye çalışılıyor

PSK Genel Başkan Yardımcısı Bayram Bozyel, yaptıkları çalışmaların meşru olduğunu kaydederek, “Devlet meşru siyasetimize doğrudan saldıramadığı için siyasi faaliyetlerimizi PKK ile ilişkilendirmeye çalışıyor” dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan PSK Bayram Bozyel PKK Gözaltı

DİYARBAKIR (K24)

8 Kasım’da gözaltına alınan Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Başkan Yardımcısı Bayram Bozyel, dün tutuklandıktan sonra savcının itirazı üzerine hakimin kararını değiştirilmesiyle serbest bırakılmıştı.

Gözaltı süreci ve hakkında verilen tutuklama kararıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Bayram Bozyel, bu süreçte kendisine destek verenlere teşekkür ettiğini söyledi.

Bozyel, yoğun destek sonucu serbest bırakıldığını kaydetti.

Faaliyetlerinin ve yaptıkları çalışmaların demokratik olduğunu ifade eden Bozyel, bu çalışmaların “terör örgütlerine destek” olarak tanımlanmak istendiğini vurguladı.

“Şiddetle ve terörle bağımızın olmadığını bilen kamuoyunun desteğiyle serbest bırakıldım” diyen Bozyel, gözaltına alınmasının nedeninin Kürtlerin ve Kürdistan’ın meşru, demokratik mücadelesiyle ilgili çalışmalarının önüne geçmek amacı taşıdığını söyledi.

Bozyel, “Türk devleti Kürtlerin meşru ve demokratik siyasetinden memnun değil, fakat buna doğrudan saldıramadığı için siyasi faaliyetlerimizi PKK ile ilişkilendirmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv