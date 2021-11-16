Rusya: Azerbaycan-Ermenistan sınırında ateşkes sağlandı

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ile Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gerginliği görüştü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şoygu’nun mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gerginliğin istişare edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Şoygu her iki tarafı da gerginliği tırmandırmaya neden olacak eylemleri durdurmaya çağırdı" ifadesi yer aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise durumun barışçıl hale gelmesi için Bakü ve Erivan ile temas halinde olunduğu bildirildi.

Açıklamada, “Telefon görüşmeleri sonucu, Azerbaycan ve Ermenistan tarafından durumu istikrara kavuşturma yönünde adımlar atıldı. Halihazırda Kilisali Dağı bölgesindeki silahlı çatışmalar durdu, durum normalleşti ve kontrol altında bulunuyor” ifadesine yer verildi.

PUTİN VE PAŞİNYAN, ERMENİSTAN-AZERBAYCAN SINIRINDAKİ DURUMU GÖRÜŞTÜ

Bu arada Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiğini belirtti.

Kremlin’in açıklamasında, “Ermeni tarafının girişimiyle gerçekleşen telefon görüşmesi sırasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan-Azerbaycan sınırında bir dizi olayların ardından oluşan durumu ele aldılar” ifadesine yer verildi.

İki ülke liderinin bu konuda temasları sürdürme kararı aldığı aktarıldı.

Rus Interfax Haber Ajansı'na göre ise Ermenistan Parlamentosu, çatışmalarda 15 askerin öldüğünü duyurdu.

Ermenistan yetkilileri, çatışmalarda iki mevzinin kaybedildiğini ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunması için Rusya'dan yardım istendiğini söyledi.

Erivan yönetimi, 12 askerin de esir alınmasıyla sonuçlanan son çatışmalardan Azerbaycan'ı sorumlu tuttu.

AZERBAYCAN: İKİ ASKERİMİZ YARALANDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Ermeni birliklerinin Kelbecer ve Laçin'deki Azeri mevzilerine saldırdığı ve iki Azeri askerin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Azeri birliklerin "düşmanın ilerleyişini durdurduğunu, etrafını sardığını ve Ermeni askerleri gözaltına aldığı" belirtildi.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı telefonla aradı. Michel, iki ülkenin liderlerine, ateşkese uymaları çağrısı yaptı.

Azerbaycan geçen yıl Dağlık Karabağ'da çıkan ve altı hafta süren çatışmalarda büyük toprak kazanımları elde etmişti.

6 bin kişinin ölümüne yol açan savaş sonrası iki ülke Rusya'nın arabuluculuğu sonucu Kasım 2020'de ateşkes anlaşmasına varmıştı.

Anlaşma uyarınca bölgeye yaklaşık 2 bin Rus barış gücü askeri yerleştirilmişti.